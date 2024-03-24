القوى العاملة بالنواب: تصريحات "مدبولي" عن الحوار الوطني ترسيخ حقيقي لدولة المؤسسات

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول ملف الحوار الوطنى كشفت عن عدة محاور فى غاية الأهمية وفى مقدمتها أن فلسفة نظام الحكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ترتكز على الترسيخ الحقيقى لمفاهيم دولة المؤسسات ومشاركة كل القوى السياسية والحزبية والشعبية فى صنع القرار المصرى.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : إن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن الحوار الوطني لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال متابعة حقيقية من الرئيس السيسى والحكومة لكل مايدور من رؤي وسياسيات مهمة داخل الحوار الوطنى شاركت فيها بوطنية كل القوى السياسية والشعبية والحزبية مؤكدة أن الحوار الوطنى أكد للرأى العام المصرى والعالمى على أن مصر تمتلك عقولاً بشرية رفيعة المستوى فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والصحية والصناعية والزراعية وغيرها ولديها القدرة على وضع السياسات والبرامج التى تكفل قدرة الدولة المصرية على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الدولة المصرية.

ووجهت النائبة سولاف درويش تحية قلبية لجميع القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى فعاليات الحوار الوطنى مؤكدةً أن حواراتهم كانت فى قمة الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الاخر وكانت المصالح العليا للدولة المصرية وماتحقق من استقرار وأمن وسلام وتنمية حقيقية وشاملة داخل مصر ومواجهة التحديات الاقتصادية التى واجهت مصر والتى كانت بسبب تداعيات خارجية مثل الأزمة المالية العالمية والحرب الروسية الاوكرانية والأوضاع داخل المنطقة هو القاسم المشترك فى المناقشات على طاولة الحوار الوطنى.

وأشادت النائبة سولاف درويش بقرارات مجلس أمناء الحوار بعقد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الذي يأخذ مناقشات أكثر عمقًا موضحة أن دعوة الرئيس لإجراء هذا الحوار الاقتصادي تعكس التعاون الحقيقي ما بين كافة أطراف العمل السياسي، وحرصهم على الخروج من الأزمة الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري مؤكدة أن الملف الاقتصادي ذات طبيعة خاصة ويحتاج لمشاركة واسعة من المتخصصين في القطاع الاقتصادي.

كما أشادت النائبة سولاف درويش بالنجاحات والإنجازات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال الأسابيع الماضية والتى تمثلت فى السيطرة على ازمة الدولار والإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ والسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار معرباً عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية الكبيرة خلال الشهور القليلة القادمة.