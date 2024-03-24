انتهاء حياة ربة منزل في حريق بسوهاج

انتهت حياة ربة منزل في بداية العقد السادس من العُمر؛ متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم، في حريق نشب بغرفة بمنزل مكون من طابق واحد مُشيد بالبلوك الأبيض، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع ربة منزل إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم لنشوب حريق بغرفة بمنزل زوجها بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین نشوب حريق بغرفة بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالبلوك الابيض ملك المدعو 'حارس س.ا.ع' 55 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده.

نتج عن ذلك انتهاء حياة زوجته المدعوة (حنان ع.ا.ع، 50 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية)، واحتراق بعض المنقولات المنزلية، وأفادت نجلتهما المدعوة (ريحان ح.س.ا، 27 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية)، بمضمون ما سبق.

وأضافت ان سبب الحريق تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.