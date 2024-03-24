عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة ربة منزل في حريق بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة ربة منزل في بداية العقد السادس من العُمر؛ متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم، في حريق نشب بغرفة بمنزل مكون من طابق واحد مُشيد بالبلوك الأبيض، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع ربة منزل إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم لنشوب حريق بغرفة بمنزل زوجها بدائرة المركز.

النيابة العامة تأمر بحبس شاب وشقيقته في سوهاج.. اعرف السبب

الأزهر وأوقاف سوهاج يُكرمان 170 حافظًا ومحفظًا للقرآن.. بالصور

وبالانتقال والفحص تبین نشوب حريق بغرفة بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالبلوك الابيض ملك المدعو 'حارس س.ا.ع' 55 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده.

نتج عن ذلك انتهاء حياة زوجته المدعوة (حنان ع.ا.ع، 50 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية)، واحتراق بعض المنقولات المنزلية، وأفادت نجلتهما المدعوة (ريحان ح.س.ا، 27 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية)، بمضمون ما سبق.

وأضافت ان سبب الحريق تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام البلوك الابيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

موضوعات متعلقة

مستشفى سوهاج الجامعي تنقذ عاملًا من الإصابة بعمى بسبب شظية

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة.. والحصيلة ترتفع لأكثر من 7755

هل يجوز امتناع المرأة الحائض عن الطعام في رمضان بنية الصوم؟.. الأزهر يجيب

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

روسيا تعلق على التبرئة الأمريكية لـ أوكرانيا من هجوم كروكوس

إصابة قاتلة لمصالح إسرائيل.. انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب "قانون التجنيد"

نجل الفنان حسن البارودي: السينما المصرية كانت تلقب بهوليوود الشرق.. ومصر نشرت الفن بالعالم العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية عاجلة

قصة حرب الأمين والمأمون بعد وفاة هارون الرشيد.. تفاصيل

جمال شعبان يُفجّر مفاجأة حول وفاة لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي

بدون أدوية.. علاج مرضى القولون وجرثومة المعدة

فيديو

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ