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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس شاب وشقيقته في سوهاج.. اعرف السبب

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في منتصف العشرينات من العُمر وشقيقته الحاصلة على دبلوم تجارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بالتعدي بسلاح ناري على نقاش، وإصابته بعيارين ناريين بنواحي متفرقة بالجسم، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

استقبل مستشفى البلينا المركزي دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، نقاش في نهاية العشرينات من العُمر، مصاب بطلق ناري بالركبة واخر بالقدم اليسرى، على أيدي عامل عشريني وشقيقته.

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تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو "منصور ح م ح- 28 سنة- نقاش- ومقيم بناحية الحجز دائرة المركز- مصاب بطلقين ناريين بالركبة والقدم اليسرى".

وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وبالإنتقال والفحص وبسؤال المصاب اتهم كلًا من:" المدعو محمد ج ا م- 27 سنة- عامل، شقيقته نورا ج ا م- 19 سنة- حاصله على دبلوم تجارة ويقيمان بذات الناحية"، بالتعدي عليه واطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزتهما.

وتبين من خلال التحريات والفحص وجود خلافات سابقة بين الطرفين نجم عنها مقتل والد المصاب المدعو (حسن م ح م- 52 سنة- موظف ومقيم بذات الناحية)؛ اثر إصابته بطلق ناري بالصدر، واتهم في مقتله والد المتهمين المدعو (جمال ا م ع- 60 سنة- مزارع- ومقيم بذات الناحية) وحكم على المتهم بالسجن 10 سنوات وتوفي بالسجن في عام 2020.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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