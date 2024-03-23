190 سرير عناية مركزة ومتوسطة بمستشفيات سوهاج الجامعية

قال الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج ان إدارة الجامعة تسعى إلى التوسع فى أقسام العنايات المركزة عن طريق زيادة عدد الآسرة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة، للمرضي المترددين من داخل وخارج المحافظة، إضافة الي استقبال الحالات الحرجة والمحولة من المستشفيات الخاصة.

واوضح عدد آسرة العنايات المركزة الحرجة والمتوسطة بالمستشفيات الجامعية بلغت ١٩٠ سرير، بمقريها القديم والجديد، وذلك في إطار الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي.

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، ان عدد الآسره المركزة بالمستشفيات الجامعية موزعة كالآتي ١١٠ سرير بالمستشفى القديم، و ٨٠ سرير بالمستشفى الجديد، مضيفاً أنه تم حديثاً إنشاء عدد من العنايات منها عناية متوسطة للمخ والأعصاب بعدد ٦ آسرة، وحضانات نمو أطفال وتضم ٤ آسرة وعناية متوسطة بالمستشفى الجامعي الجديد، بعدد ١٠ آسرة، وآخرى خاصة بجراحة مخ وأعصاب وتضم ٦ آسرة، مؤكداً علي أن إدارة المستشفيات الجامعية تحرص على تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المرضي وعلي مستوى عالي من الجودة.

وأضاف الدكتور أحمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، أن العمل يسير بإنتظام ويسر، وخاصة فيما يتعلق بزيادة القوى السريرية للرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية بشكل يسهم في القضاء على قوائم الانتظار.

جامعة سوهاج

وأوضح أن اجمالي عدد الأسرة المركزة بالمستشفي القديم بلغ ١١٠ سرير منهم ٢٠ سرير عناية تخدير ، ٥ صدرية، ٥٤ أطفال، ١٢ عصبية، ٢٠ قلب، بينما بلغ عدد الأسرة المركزة بالمستشفي الجديد ٨٠ سرير منهم، ٦ صدرية، ١٥ عصبية، ١٥ تخدير، ١٣ قلب، ٢٦ اطفال، ٥ جراحة مخ واعصاب.

وقال الدكتور احمد علي اسماعيل مدير العنايات المركزة انه تم تزويد عدد ١٠ آسره حالات حرجه بالمستشفى القديم، بالإضافة الى 10 آسرة لحالات ما بعد العمليات الجراحية ليصبح عدد آسرة الرعاية بقسم التخدير 20 سرير. موضحاً انه تم فصل عناية الصدرية عن عناية العصبية تجنباً لانتقال العدوي لتصبح عناية الصدرية ٦ آسرة، وعناية العصبية ١٥ سرير، وذلك تتفيذاً لخطة الجامعة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يلبي جميع احتياجات المرضي.