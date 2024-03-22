زيادة 15%.. التعريفة الجديدة للمواصلات في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، عن انتهاء اللجنة من بيان الاسعار بعد زيادة 15%، لمركبات السولار، عن التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف قرى ومراكز المحافظة والخطوط الداخلية ووسائل النقل الداخلي، وذلك لعام 2024م.

وجاء بيان الاسعار داخل مدينة سوهاج كالآتي:" من سوهاج إلى جامعة الكوامل 6.50، وإلى سوهاج الجديدة 7، وإلى مستشفى الجامعة بسوهاج الجديدة 7، وإلى مدينة أخميم الجديدة 11.50، وإلى أخميم 3.50، وإلى العسيرات 8، وإلى الصلعا 3.50، وإلى بندار الكرمانية 5، وإلى المحامدة القبلية 3.50".

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جاء ذلك عقب صدور قرار وزير البترول بتحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي:" 8 جنيهات للتر البنزين 80، و11 جنيهًا للتر البنزين 92، و12.50 جنيهًا للتر البنزين 95، وكذلك زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 10 جنيهات اللتر".

وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المُقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم زيادة قائدي السيارات تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.