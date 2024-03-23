جثة ومصابة.. سقوط حائط بالبلوك على مزارع وزوجته في سوهاج

لقي مُزارع في منتصف الستينات من العُمر، حتفه بينما أصيبت زوجته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوط حائط مبني بالبلوك الأبيض بحوش مُلحق بمنزل دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده حتف مزارع وإصابة زوجته سقط عليهما حائط بمنزلهما دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین سقوط حائط من البلوك الأبيض بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو (فاروق ع.ع.ح- 65 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)؛ نتج عن ذلك إصابة كلاً من:" مالك المنزل، وزوجته المدعوة فتحية ف.ع- 50 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وتوفي الأول عقب وصوله.

وأفاد نجلهما المدعو (محمود ف.ع.ع، 35 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما سبق، وعلل حدوث ذلك لقدم الحائط وتهالكه وعدم بنائه على قواعد خرسانية، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.