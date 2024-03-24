طلب إحاطة حول حادث استديو الاهرام وصرف تعويضات عادلة للمضارين

تقدم النائب احمد عاشور عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن الحريق الذي اندلع في ستوديو الأهرام، وامتد للعمارات المجاورة.

وطالب النائب أحمد عاشور من الحكومة كشف جميع الملابسات والحقائق حول هذا الحريق الذى اصاب اهالى المنطقة بالفزع والرعب الشديد.

كما طالب النائب أحمد عاشور الحكومة بصرف التعويضات العادلة لكل المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة حيث اندلعت النيران في أكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح.

كما طالب النائب أحمد عاشور بالكشف عن سبب الحادث والمسؤولين عنه وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الاجراءات المتعلقة بالسلامة مؤكدا ضرورة تعويض المتضررين وإيجاد سكن بديل فورا.