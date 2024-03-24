عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش مستجدات الأعمال بمشروعات محور النعناعية وكورنيش المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا صباحيا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المنفذ لمحور النعناعية وكورنيش المحلة ومركز تجميع الالبان بالمحلة لمتابعة الموقف الحالي للأعمال المتبقية بالمشروعات تنفيذها وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات، بحضور اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات ،اللواء وليد أبو المجد مدير عام الجهاز، لواء اشرف حمودة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني .

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا

وتابع المحافظ الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

كما تابع المحافظ مستجدات الاعمال بكورنيش مدينة المحلة الكبرى والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم فى كورنيش مدينة طنطا، كمحور مرورى داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المدينة.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع مركز تجميع الألبان بالمحلة والذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة (استقبال اللبن، محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط، محطة البسترة، معمل، مكاتب إدارية، ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط، كهرباء، صرف، غلايات بخار، مبردات).

وأوضح محافظ الغربية أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 63% والهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين فضلا عن مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

بيطري الغربية: تحصين 32 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأكد محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا؛ للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة للمواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشددا على تذليل كل المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة.

IMG-20240324-WA0085
IMG-20240324-WA0085
IMG-20240324-WA0084
IMG-20240324-WA0084
IMG-20240324-WA0086
IMG-20240324-WA0086
IMG-20240324-WA0082
IMG-20240324-WA0082
IMG-20240324-WA0083
IMG-20240324-WA0083
IMG-20240324-WA0081
IMG-20240324-WA0081
IMG-20240324-WA0080
IMG-20240324-WA0080
IMG-20240324-WA0079
IMG-20240324-WA0079
الخدمة الوطنية الحركة المرورية التيسير الجار الثروة الحيوانية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الموقف التنفيذ النعناع ترعة النعناعية هاز مشروعات الخدمة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا

ترشيحاتنا

التعاقد على 127 مشروعاً بمناطق وموانئ قناة السويس بتكلفة 2.8 مليار دولار

وسيم السيسي: التوحيد والعبادة كانا موجودين بعهد الأسرة الأولى لقدماء المصريين

جوتيريش يشيد بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كاتب إسرائيلي: الحرب في غزة وصلت لمستوى يستلزم إجراء انتخابات

هم هدفنا الآن.. روسيا تتوعد بالانتقام من المشاركين في هجوم «كروكوس»

زكاة الفطر 2024.. مقدارها وهل تجوز نقدا؟ الإفتاء تحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر منور.. إلهام شاهين بالعباية تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة|شاهد

شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

بعباية مفتوحة وبتلمع.. بوسي تثير الجدل عبر إنستجرام بصور داخل خيمة رمضانية|شاهد

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية عاجلة

فيديو

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ