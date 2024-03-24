عمومية الصناعات الغذائية تشيد بالسياسات النقدية وقدرة الدولة على جذب الاستثمار المباشر

اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الغذائية، نتائج أعمال مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي واعتماد الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2023.

واستعرضت الجمعية العمومية للغرفة، تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة والخدمات المقدمة للأعضاء ومنها التدريب والدعم الفني والفعاليات والمؤتمرات ومشروعات التعاون الإنمائي مع مختلف الجهات الدولية.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة المهندس أشرف الجزايرلي، بالسياسات النقدية الأخيرة للبنك المركزي المصري وقدرة الدولة علي جذب استثمارات أجنبية كبرى، في القضاء علي السوق الموازي لتجارة العملة من خلال توحيد سعر الصرف وتسعيره وفقاً لآليات العرض والطلب.

وقال «الجزايرلي»: تعد هذه السياسات إيجابية نثمنها ونقدرها حيث أوجدت ارتياح كبير داخل القطاع الصناعي وفي الشارع المصري من جذب استثمار، وفتح اعتمادات وعودة النقد الأجنبي للقطاع المصرفي بما يضمن ويسهل العمليات التجارية واستيراد المواد الخام للأنشطة الإنتاجية المختلفة والافراج عن البضائع والسلع التي بدأت تتوافر في الأسواق.

وأشار إلي أن تطبيق آليات السوق الحر، الحل الجذري والضمانة لضبط واستقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية وهو أحد أهم مطالب قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية والقطاع الخاص بشكل عام.

وأكد «الجزايرلي»، أن مشروع رأس الحكمة اثبت قدرة الدولة علي جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى وأهمية هذا الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير عائد دولاري كبير وسريع، كما له مؤشرات إيجابية على سياسة الحكومة في دعم الاستثمار والقطاع الخاص.



وكشف تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2023، تطور حركة العضوية بنحو 6 أضعاف مقارنة ب 2016 حيث بلغ عدد الأعضاء في 2023 نحو 23 الف شركة ومنشأة غذائية تعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلا عن ميكنة خدمات الغرفة.

وأعلنت الغرفة، تقديم خدماتها وأنشطتها علي مستوي 12 محافظة من خلال 51 مشروع تدريب استفاد منه 1377 متدرب بجانب 25 زيارة ميدانية للمصانع وتنفيذ 17 مشروع إنمائي حيث شملت برامج التدريب والدعم الفني المقدمة لشركات الأعضاء، الاشتراطات الأولوية لسلامة الغذاء في المصانع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تدريبي متخصص في أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومي وبرنامج في التصنيع السمكي، وطرق وأساليب سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات ومطابقتها مع الحدود القصوى وغيرها في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وفي إطار دعم الغرفة لقطاع الصناعات الغذائية واستدامة الإنتاج قامت بحصر وتأمين احتياجات المصانع من السكر عن سنة 2023بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلي جانب الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تواجه الشركات صعوبة في توفيرها ومبادرة إعداد الشركات للتأهيل والادراج بالقائمة البيضاء من خلال زيارات ميدانية بالإضافة إلى المشاركة في برنامج تطوير صناعة العسل الاسود.

وقامت شؤون العضوية بالغرفة خلال 2023بإصدار 1237 شهادة بيطرية و120 شهادة بيع حر، و244 خطاب دعم المنتج المحلي، بينما قامت الشؤون الفنية بالغرفة بعمل 280 لجنة فنية و170 مناقشة مواصفات مصرية دولية.