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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: لقاء السيسي وبن زايد يستهدف زيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين محافظة القاهرة، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية لتحقيق نمو المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.


وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن لقاء الرئيسين السيسي وابن زايد تأكيد على متانة العلاقات التاريخية والعمل على الشراكات المتطورة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الإمارات تعد من أكبر الشركاء  التجاريين لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية، وتستحوذ على 7 بالمئة من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطرق اللقاء إلى ضرورة وقف إطلاق النار على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية، يسهم في حلحلة القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الزيارة تعد تحرك من جانب حكام مسئولين فى هذا التوقيت لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار فى غزة فى شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.

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