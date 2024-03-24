لافروف: إعلان ماكرون إرسال قوات إلى أوكرانيا يهدف لإرضاء واشنطن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا يهدف لإرضاء واشنطن وتحريض دول حلف الناتو.

جاء ذلك خلال مقابلة مع مدير عام وكالة “تاس” الروسية أندريه كوندراشوف.

وأوضح لافروف أن فرنسا تثير موضوع نشر قوات الناتو في أوكرانيا من أجل تقويض مكانة ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن روسيا مستعدة للتحدث مع الغرب فقط بأمانة ومع ضمان المراعاة الكاملة لمصالح موسكو.

وتابع قوله: إن روسيا تتفهم موقف صربيا من الخيار الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي أصبح الآن ملحقا عدوانيا لحلف شمال الأطلسي ويمارس ضغوطا على بلجراد.