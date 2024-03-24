كيف أثرت التغيرات المناخية على القطاع الزراعي؟ شاكر أبو المعاطي يوضح

أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن التغيرات المناخية تضرب بقوة جميع القطاعات، ولكن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن تلك التغيرات ساهمت في تغيير مواعيد الزراعة ونقص المحاصيل، وإضافة كميات من المياه سواء في حالة برودة الجو أو ارتفاع درجات الحرارة.

وقال شاكر أبو المعاطي، خلال مداخلة ههاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن التغيرات المناخية ساهمت في انتشار الأمراض التي تؤثر على النبات، ولكن الدولة تعمل على توفير الغذاء وحماية الأراضي الزراعية.

وأضاف أنه يتم العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، والتي لها القدرة على مقاومة التغيرات المناخية، والأمراض.