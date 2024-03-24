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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تبحث مع سفير ألمانيا الاتحادية تعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

 أعربت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع الجانب الألماني، وتبادل الخبرات بما يساهم في دعم العلاقات الثنائية بالمجالات المختلفة .


جاء ذلك خلال استقبال محافظ دمياط، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة فرانك هارتمان، والسيدة قرينته، والوفد المرافق لهما، وذلك في مستهل زيارتهما للمحافظة.. حيث رحبت المحافظ، خلال اللقاء، بالسفير ووفد السفارة في زيارتهم الأولى للمحافظة.


وتحدثت المحافظ حول أهم الصناعات التي تشتهر بها محافظة دمياط، صناعات الأثاث والألبان والحلويات ووجود ثلثي أسطول الصيد المصري بها نظرًا لتمتع المحافظة بموقع جغرافي على البحر الأبيض المتوسط، ويمر بها نهر النيل وبها بحيرة المنزلة، الأمر الذي جعلها مصدرا أساسيا وغنيا للثروة السمكية، لافتة إلى سعى المحافظة نحو تعزيز صناعات تعبئة وتغليف الأسماك.


وفي هذا السياق.. كشفت المحافظ عن مشروع المحافظة "ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج"، الذي حصل على المركز الثالث فئة المشروعات الكبيرة بالمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال المشاركة بمؤتمر المناخ (COP27)، حيث تحدثت عن أهم المميزات التي يحققها هذا المشروع الذي يشمل كافة الأطر الخضراء الذكية، مؤكدة سعى المحافظة إلى تحقيق التواصل مع الجهات المختلفة على المستويين المحلي والدولي لإعداد الدراسات الفنية والمالية بما يساهم في التنفيذ.


وأشارت المحافظ إلى وجود أكبر مدينة متخصصة في صناعة الأثاث بالشرق الأوسط بمحافظة دمياط، حيث أوضحت أنها تقع على مساحة 331 فدانا وتتضمن وحدات وأراضي صناعية ومعرضا دائما ومركزا لتكنولوجيا الأثاث، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تطوير تلك الصناعة المهمة وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث على الصعيدين المحلي والدولي.


ودعت المحافظ، السفير إلى إطلاق دورات للغة الألمانية داخل المحافظة بشهادات معتمدة، حيث أكدت أنه سيتم توفير القاعات المجهزة للتنفيذ، والمشاركة في خطة المحافظة لتدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال، والتي تتم في إطار المدينة الصديقة للنساء التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 ضمن 10 مدن حول العالم، كذلك دعا لإطلاق دورات تدريبية خاصة بقطاع صناعة الأثاث داخل مدينة دمياط للأثاث.


من جانبه.. أكد السفير إمكانية تنفيذ دورات تعليم اللغة الألمانية سواء من خلال المعهد الثقافي الألماني ومشروع المدارس الألمانية التي تأتي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية، مؤكدًا عزمه التواصل مع الجهات الشريكة لتنفيذ كافة المقترحات المدرجة من جانب المحافظة، كما أعرب عن سعادته بتلك الزيارة للاطلاع عن قرب على المقومات التي تتمتع بها دمياط وبحث إمكانية تحقيق التعاون لدعم المجالات التي تتميز بها.

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