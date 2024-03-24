القناة الناقلة لنهائي كأس العاصمة بين مصر وكرواتيا والتشكيل المتوقع

يبحث المشجعون بفارغ الصبر عن القنوات المجانية التي ستنقل مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر، ضمن النسخة الأولى من البطولة التي تنظمها الشركة المتحدة للرياضة.

يُنتظر أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساءً يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

ومن بين القنوات المجانية الناقلة لهذا الحدث الرياضي المهم هي قناة أون تايم سبورتس، حيث سيتم بث المباراة عبر هذه القناة، وسيتولى الإعلامي طارق الأدور التعليق على اللقاء.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كرواتيا

محمد أبو جبل

رامي ربيعه

محمد عبد المنعم

محمد هاني

محمد حمدي

مروان عطية

حمدي فتحي

محمد مجدي أفشة

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد