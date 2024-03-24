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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنشعل النار بالبلاد إذا لزم الأمر| أهالي الأسرى الإسرائيليين يعتزمون تصعيد الاحتجاج

أرشيفية
أرشيفية

أكد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنهم يعتزمون تكثيف احتجاجاتهم للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقبول صفقة تبادل أسرى في أقرب وقت.

يأتي ذلك بعد المظاهرات العاصفة التي جرت الليلة الماضية في تل أبيب، والتي أشعلت خلالها نارًا على الطريق وقام المتظاهرون بقطع طرق رئيسية أمام حركة المرور.

وقال أهالي الأسرى، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سنفعل كل ما هو ضروري، حتى لو اضطررنا إلى إشعال النار في هذا البلد، لإبقاء هذه القضية على رأس جدول الأعمال".

وأضافوا: بعد 170 يومًا لم يحدث شيء هنا، لم يحدث شيء منذ اللحظة الأخيرة. الشعور بأن نتنياهو يتخلى عن الأسرى، وأنه لا يهتم، هذا شعور صعب للغاية، نتنياهو هو الوحيد الذي يملك القوة حقاً، والأمر بين يديه، يستطيع أن يقرر إنقاذ الأسرى الـ 134، الذين لم يعد بعضهم على قيد الحياة، وإعادتهم إلى الوطن. وسيكون هذا انتصارنا، على الرغم من أننا خسرنا بالفعل في 7 أكتوبر".

وبحسب رأيهم فإن "جميع الأسرى يدفعون ثمنًا سياسيًا باهظًا، ونتنياهو يحبط الصفقات على طول الطريق. وعلى نتنياهو أن يختار ما إذا كان سينقذ الأسرى ويعيدهم إلى منازلهم، أو يختار سموتريتش وبن جفير. السؤال هو ما هو الأهم بالنسبة له - الكرسي أم الأسرى".

وتابعوا "لقد قيل لنا أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيدهم، ولكن لم يعد هناك أي ضغط عسكري. ليس لدينا أي قوات تقريبًا في غزة. لقد أعدنا ثلاثة أشخاص فقط إلى ديارهم بفضل عملية الإنقاذ الناجحة. وسيعود الباقون هنا موتى".

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