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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير موريتانيا لدى القاهرة.. صور

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير دولة موريتانيا لدى القاهرة

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه  اليوم الأحد، بسفير دولة موريتانيا لدى القاهرة الحسين سيدي عبد الله الديه.

 

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ  في بداية اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا وما تتطلع له الدولتين من تعاون على كافة المستويات.

 

وشدد  المستشار " عبد الرازق" على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة موريتانيا الشقيقة، وما وصلت إليه أطر التعاون الثنائي من مستويات متميزة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها على نحو يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

 

من جانبه، أكد السفير الموريتاني ، الذي تقدم بأوراق اعتماده سفيرا  للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ديسمبر الماضي، على حرص بلاده لتعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.

 

وأكد الجانبان على أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون بين البلدين في المجالات  البرلمانية و  الاقتصادية والزراعية ، ونقل الخبرة بين الجانبين وزيادة التعاون فى المجال الثقافي والتعليمي  بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.

 

حضر اللقاء   المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام بمجلس الشيوخ والسفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية  للشؤون البرلمانية.

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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ سفير دولة موريتانيا القاهرة الحسين سيدي عبد الله الديه

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