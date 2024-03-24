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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 6800 رأس ماشية في الحملة القومية لمواجهة الحُمى القُلاعية ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.    

وتضمن التقرير ، الذي تعده مديرية الطب البيطري بالمحافظة، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 6877 رأسا، منها (6132 من الأبقار، و 745من الجاموس)، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الجاري وحتى الواحد والعشرين من  نفس الشهر.

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وأشار مدير عام الطب البيطري الدكتور أحمد الجبالي إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"، تم الإعداد والتجهيز للحملة ، وتوفير ما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

ببنى سويف حافظة بني سويف حمى الوادى المتصدع حملات المرور محافظ بني سويف مديرية الطب البيطري ببني سويف محافظة بني سويف

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