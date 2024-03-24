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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة بني سويف تنظم قافلة طبية لدار مسنين

صدى البلد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قافلة طبية لدار أهالينا للمسنين، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة كلية العلاج الطبيعى وكلية طب فم الأسنان وكلية التمريض و كلية الطب البشرى
 

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وخلال الزيارة تم الكشف على النزلاء فى عيادات التخصصات التالية : مسالك، قلب، باطنه، عظام، رمد، صدرية، أنف وأذن وحنجرة ، وتم صرف العلاج بالمجان من صيدلية المستشفى الجامعي، وإجراء قياسات الضغط لجميع النزلاء، كما تم توزيع هدايا فوانيس رمضان من كلية التمريض، و توزيع معجون أسنان من كلية طب الفم والأسنان، بهدف توعيتهم بأهمية غسل ونظافة الفم،و تقديم بعض الخدمات الطبية للحالات التى تطلبت علاج طبيعى، تحويل حاله للمستشفى الجامعى لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة لها، ايماناً بالدور المجتمعي الذي تحرص عليه جامعة بني سويف.

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