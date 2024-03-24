خبير علاقات دولية: زيارة جوتيريش لمعبر رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر|فيديو

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، بعد زيارته لمعبر رفح تؤكد أن الشعب الفلسطيني يعيش في كارثة بكل أبعادها الواضحة، منوها بأن الأحداث والمعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 6 شهور تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة القادرة على وقف دولة الاحتلال عن الأفعال الإجرامية.

وأضاف الدكتور طارق البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مأساة الشعب الفلسطيني مستمرة ويواجه حربا للإبادة الجماعية من جانب قوات جيش الاحتلال، والأمر أصبح لا يحتمل المزيد من التصريحات والإدانة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي في سبات ونوم، ويكتفى بالتصريحات.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة توضح الحال الذي وصل له الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن زيارة جوتيريش لمعبر رفح تكشف اكاذيب إسرائيل بأن مصر لها دور في المأساة التي يعيشها الفلسطينيين.

