عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: زيارة جوتيريش لمعبر رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر|فيديو

أنطونيو جوتيريش الأمين
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، بعد زيارته لمعبر رفح تؤكد أن الشعب الفلسطيني يعيش في كارثة بكل أبعادها الواضحة، منوها بأن الأحداث والمعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 6 شهور تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة القادرة على وقف دولة الاحتلال عن الأفعال الإجرامية.

وأضاف الدكتور طارق البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مأساة الشعب الفلسطيني مستمرة ويواجه حربا للإبادة الجماعية من جانب قوات جيش الاحتلال، والأمر أصبح لا يحتمل المزيد من التصريحات والإدانة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي في سبات ونوم، ويكتفى بالتصريحات.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة توضح الحال الذي وصل له الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن زيارة جوتيريش لمعبر رفح تكشف اكاذيب إسرائيل بأن مصر لها دور في المأساة التي يعيشها الفلسطينيين. 
 

جوتيريش العلاقات الدولية الشعب الفسطيني الولايات المتحدة الامريكية الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

ترشيحاتنا

بسبب خلافات مع أسرته.. إحالة قاتـ.لة رضيع الجيزة إلى فضيلة المفتي

ارتفاع ضحايا هجوم موسكو إلى 137 ق.تيلا

لقاء شيخ الأزهر وأمين عام الأمم المتحدة بالقاهرة | صور

أبرز أخبار التوك شو.. جوتيريش: مواطنو غزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار.. وتحركات جديدة بأسعار الذهب

دعاء الصائم قبل الإفطار في رمضان.. ردده يفرج همك ويكشف كربك

الأعمال العسكرية مخالفة للقانون.. رسائل وزير الخارجية حول الأوضاع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

تشبه الأميرات.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

أنشطة ثقافية ولقاءات توعوية للإرتقاء بالوعى خلال ندوات قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

تعرض لأزمة قلبية.. محمد العمروسي يخضع لعملية بالقلب وهذه حقيقة فسخ خطبته

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

حريق مدينة نصر .. بدأ من جراش البرج ووصل للدور الـ١٢ والكاميرا تكشف مفاجاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ