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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 مصابين.. أزمة عنيفة تهز الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

صدى البلد

يعاني النادي الأهلي، من إصابات عدد كبير من لاعبيه في وقت هام من المنافسة علي مختلف البطولات، حيث يفقد 6 لاعبين قبل مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا.

وتأكد غياب أربعة لاعبين مصابين من قائمة الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، وهم:

  1. محمد الشناوي الذي يعاني من إصابة في الكتف.
  2. إمام عاشور الذي يعاني من نفس الإصابة في الكتف.
  3. ياسر إبراهيم الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.
  4. أليو ديانج الذي أجرى جراحة في الركبة.

 

ويقوم الفريق الطبي بجهود كبيرة لإعادة لاعبي الأهلي، حسين الشحات ووسام أبوعلي، إلى التأهيل من إصاباتهم في العضلة الخلفية، وتواجد حسين الشحات في المباراة ضد سيمبا يبدو أكثر احتمالية، ومع ذلك، يثير توتر الثقة في الاعتماد على الفلسطيني بسبب مخاوف من تكرار إصابته للمرة الثالثة.

وسيلعب الأهلي مباراة بدوري أبطال إفريقيا ضد سيمبا في تنزانيا يوم الجمعة القادمة في الساعة الثامنة مساءً. ستغادر بعثة الأهلي يوم الثلاثاء القادم على متن طائرة خاصة برئاسة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

ابطال افريقيا النادي الأهلي امام عاشور اليو ديانج حسين الشحات

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