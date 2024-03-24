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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صحة الشيوخ: التحالف الوطني للعمل الأهلي له دور إنساني لخدمة البشرية

النائب الدكتور على
النائب الدكتور على مهران

أكد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيخ ، على إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يبذل جهودا غير عادية  على المستوى المحلي والإقليمي وقد شاهدنا جهودة خلال الفترة الماضية ، وأيضا طوال شهر رمضان الكريم وقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي لم تتوقف سواء لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجا فى كافة محافظات الجمهورية .

وتابع رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن التحالف أيضا  يواصل بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من المحافظات كافة لدعم أهالي غزة أخرها وتتضمن القافلة 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال ، 25 طنا من المياه ، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.


وأكد الدكتور على مهران ، أن  المساعدات التي يقدمها التحالف الوطني  تستهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل ما يشهده العالم حاليا من أوضاع اقتصادية صعبة لعدد كبير من الأسباب أبرزها الحروب والأوبئة التى تركت خلفها إقتصاد عالمي ضعيف ، وإنعكس ذلك على معظم دول العالم ، وبالتالي فإن التحالف الوطني للعمل الأهلي يؤدي دور إنساني لخدمة البشرية في ظل ظروف وأوضاع صعبة على كافة المستويات المحلية والإقليمية .

النائب الدكتور علي مهران لجنة الصحة والسكان مجلس الشيخ التحالف الوطني للعمل الأهلي لأشقاء الفلسطينيين

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