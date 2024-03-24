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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي: لهذه الأسباب يجب أن نكون متأهبين للقاء الله.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

 قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب أن ندرك كل لحظة نعيشها في هذه الدنيا كي نكون متأهبين للقاء الله سبحانه وتعالى، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل".

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وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، فى تفسيره لسوره الزلزلة، أن الله توعد بإنهاء الأرض بمن عليها، وهذا ورد في سورة غافر (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار).

وأضاف: "حينما قال الله سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها، علشان أن نقف أمام هذه الآية، فهناك من يقول إن الأثقال لها وجهين، الأول ما عليها من جميع الأثقال من جبال ومنازل وكل شيء، والاحتمال الثاني يشير إلى احتمالية إخراج الأسرار التي استودعتها".

 

الشيخ خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الزلزلة

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