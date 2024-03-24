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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير: الشناوي أفضل صفقات الأهلي آخر 10 سنوات والعامري فاروق سمى بنتي

صدى البلد

يرى سعد سمير مدافع الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، أن محمد الشناوي هو أفضل صفقة أبرمها الأعلي في السنوات العشر الأخيرة.

وقال سعد سمير في تصريحات لبرنامج"نجوم في عز الضهر" مع الإعلامي محمد الليثي عبر إذاعة أون سبورت: أحمد حجازي من أفضل المدافعين الذين لعبت بجوارهم، ووائل جمعة أفضل مدافع بشكل عام، لم أعمل كثيراً مع جوزيه لكن هو وفايلر من أفضل المدربين، وحسام البدري من أفضل المدربين الوطنيين قيمة كبيرة جدا وأتمنى أن يعود إلى الدوري المصري لأن شخصيته إضافة لأي مكان.

أضاف: محمد الشناوي أفضل صفقة أبرمها الأهلي في آخر عشر سنوات، وكوبر كان أفضل مدرب في المنتخب وأوصلنا لكأس العالم.

واصل: اللاعبين الكبار اعتادوا على إهداء الناشئين هدايا لتحفيزهم، ووائل جمعة أهداني أي باد، وأجمل هدية جاءت لي كان ابنتي فيروز، ولدت وأنا خارج مصر، والعامري فاروق ربنا يرحمه قال لي سمي فريدة اسم ملوكي، ولكن والدتها كانت قررت تسمي فيروز.

أكمل: بعد ولادة فيروز محمد يوسف قالي الخير جاي، فبعدها تعرضت لإصابة الصليبي وقلت له يا كابتن يوسف ايه، قالي اصبر الخير جاي وبعد عودتي من الصليبي بأربع مباريات تعرضت لوتر أكيلس.

أحمد حجازي سعد سمير الدوري المصري العامري فاروق الأهلى

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