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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح الشرنوبي: خبر وفاة المغنية ذكرى كان صاعقة وصوتها لا يعوض

صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أنه لحن العديد من الأغاني للمغنية ذكرى وهي من أفضل الأصوات ولا تعوض ولا يمكن أن يحل شخص محل شخص اخر، مشددًا على أنه كان مع أحد أصدقاءه في سهره وعرف من التلفزيون بوفاتها، مضيفًا: "صعقت ولم أشعر بنفسي ودخلت في نوبة من البكاء".

وأضاف صلاح الشرنوبي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ذكرى لها مكانة مميزة لديه وهي شخصية عظيمة، وبعد وفاتها لم يكن قادرا على التواصل مع أحد، ولكنه تواصل مع هاني مهنا لأنه كان قريبا منها جدًا في هذا التوقيت.

وأشار إلى أنه ذهب إلى شقتها في شارع جامعة الدول العربية وكان في حالة سيئة جدًا، ولمدة سنين كان يغني أغانيها ويشعر بالحزن ويبكي، وأوضح أن آخر أغنية لحنها لذكرى "بحلم بلقاك"، مشددًا على أن في أول ذكرى لرحيل ذكرى تم الطلب منه ان يغني أغنية لها على مسرح قرطاج.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/hoDQaE6yhnvnmsC7/?mibextid=ox5AEW

أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم الموسيقار صلاح الشرنوبي برنامج حبر سري مسرح قرطاج

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