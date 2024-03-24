حورية فرغلي: أجريت عملية استئصال رحم مرتين وكنت بمفردي

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن خوضها عمليات جراحية في الرحم لأكثر من مرة، قائلة: لم أعلن عن دخولي العمليات مرتين لاستئصال الرحم.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "عندما كان عمري 30 سنة كان عندي 7 أورام والطبيب قالي لازم يتشالوا وقدامك 10 سنين حاولي تتجوزي عشان لما تجيبي بيبي هنستأصل الرحم".

وأكملت:"فاتت الـ10 سنين ومقابلتش حد ومتجوزتش والورم اللي كان عندي كبر أوي لدرجة إنه كان هيقلب وده اللي خلى بابا يدخلني المستشفى".

واسترسلت :"عملت العملية وكنت لوحدي»، لتصدمها بسمة وهبة: "مامتك كانت موجودة ومنزلتش".