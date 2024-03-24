كما قضينا على هامان.. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وقــ ـتل السنوار

أكد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، أن الجيش الإسرائيلي سينفذ غزوه لرفح، قائلا إنه "لا يمكن هزيمة الشر المطلق من خلال تركه وحده هناك".

وجاء ذلك خلال احتفال نتنياهو ، بعطلة بوريم اليهودية مع ضباط من كتيبة إيريز التابعة للشرطة العسكرية، قائلا لهم: "سندخل رفح ونحقق النصر المطلق.. لقد قضينا على هامان وسنقضي على [زعيم حماس في غزة يحيى] السنوار."

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قال رئيس الوزراء بعد قراءة كتاب إستر: “نحتفل اليوم بعطلة عيد المساخر.. منذ أكثر من 2000 عام في بلاد فارس القديمة، سعى الطاغية المعادي للسامية، هامان الشرير، إلى إبادة اليهود من على وجه الأرض. قام اليهود واتحدوا وقاتلوا وحققوا انتصارا كاملا”.

وتابع: "اليوم في بلاد فارس الحديثة، نشأ ظالم جديد - النظام الإيراني، الذي يسعى إلى إبادة الدولة اليهودية." لقد رأينا بالفعل ما فعله أحد رسل هذا الطاغية. في 7 أكتوبر، ارتكبت حماس ما أسماه الرئيس بايدن "عملا من أعمال الشر المطلق".

وأضاف: "لا يمكن هزيمة الشر المحت بتركه بمفرده في رفح".

وقال نتنياهو أثناء زيارة حرس الحدود من فيلق الشرطة العسكرية: "سنتحد ونقاتل ونفوز تماما كما فعلنا في العصور القديمة.. سندخل رفح ونحقق النصر الكامل".

تعهد رئيس الوزراء: "لقد قضينا على هامان، وسوف نقضي على السنوار أيضا".