بسبب اسم مسلسل.. حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع مصطفى شعبان

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن سبب خلافها مع الفنان مصطفى شعبان، قائلة: “كنا بنعمل مسلسل أمراض نسا مع بعض، وكنا متفقين على اسم المسلسل والبوستر”.

واسترسلت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "لما سافرت ورجعت؛ غيروا الاسم لدكتور أمراض نسا، ومعنى كده إن الدكتور يُنسب له".

وأكملت: "غضبت وحزنت؛ لأنني سافرت وجيت لقيت المسلسل اتغير اسمه، بعد ما عجبني شخصيتي في المسلسل".

وتابعت الفنانة: "ما كانش ينفع اللي حصل، ولما رجعت من بره مصر لقيت الأفيشات كلها في مصر عليها صورته، فعملت لنفسي أفيش".