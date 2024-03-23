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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حورية فرغلي عن علاقتها بالعفاريت والجن: معايا في البيت وبقرأ بوجودهم القرآن

حورية فرغلي
حورية فرغلي

واجهت الإعلامية بسمة وهبة ، الفنانة حورية فرغلي، بعلاقتها بالعفاريت والجن، قائلة: "الناس قالوا إنك بتشوفي الجن عشان عندك اضطرابات نفسية، فهمينا إيه اللي بيحصل في البيت عندك في البيت؟".

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وقالت حورية فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، قائلة: "أولا اللي في البيت عندي ده ملوش علاقة بالجن ولا السحر.. أنا كنت اشتريت الشقة دي وكانت مقفولة لسنين طويلة لأنها كانت بتاعت الأستاذ محمد عبد الوهاب".

حورية فرغلي:  اشتريت شقة عبد الوهاب وكان فيها عفاريت 

وتابعت "اشتريت الشقة 2013، في مرة كنت قاعدة في الشقة لاقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت، وفي مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة، ومرة تالتة شوفت ولد صغير قاعد على السفرة، وكمان جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي".

 

واستطردت :"كان فيه عفاريت  معايا في الشقة ولا  يؤذونني واقرا سورة البقرة كل يوم جمعة وبشغل القران وهذا لا يضايقهم.. هؤلاء موجودين ولا يختفون رغم قراءة القرآن ".

حورية فرغلي الاعلاميه بسمة وهبة الفنانة حورية فرغلي الفنانة حورية العفاريت والجن محمد عبد الوهاب

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