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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزهور ودسوق والحامول تتوج بجوائز مسابقة أوائل الطلبة لمدارس اللغات بكفر الشيخ|صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 اختتمت فعاليات مسابقة أوائل الطلبة لمدارس اللغات بمحافظة كفر الشيخ، وسط حضور لفيف من المسؤولين التربويين والطلاب وأولياء الأمور.

وشهد فعاليات المسابقة الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات من جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال وكيل المديرية، إنه تم تقسيم الإدارات التعليمية بالمحافظة إلى 3 قطاعات: قطاع شرق، وقطاع دسوق، وقطاع الحامول، مضيفاً «وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب المتميزين من مختلف المدارس».


وتابع: بعد تصفيات قوية في كل قطاع، تأهلت 3 مدارس للمنافسة على المراكز الأولى في النهائي، وهي: مدرسة الزهور الرسمية للغات مدرسة الحامول الرسمية للغات، مدرسة دسوق الرسمية للغات، الزهور تتوج باللقب ودسوق والحامول في المركزين الثاني والثالث.

وقدم وكيل المديرية الشكر والتقدير للقائمين على المسابقة، وهم: محمد السنهوري، موجه عام العلوم، جوليا صادق، الموجه المركزي، السيد أبو حطب، الموجه المركزي، نيفين أسعد، موجه إدارة شرق كفر الشيخ
عماد يونان، موجه إدارة دسوق.

وأثنى وكيل المديرية على جهود الطلاب المشاركين، مؤكدًا على أهمية هذه المسابقات في تنمية مهاراتهم وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم.

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الإدارات التعليمية الطلاب وأولياء الأمور الطلاب المتميزين المراكز الاولى أولياء الأمور بمحافظة كفر الشيخ طلاب المتميزين

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