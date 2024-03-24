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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فور اقتحام الاحتلال.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدان الاتصال مع طاقمه بمستشفى الأمل

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، فقدانه الاتصال مع طاقم الجمعية في مستشفى الأمل في خانيونس جراء خروج موجة الاتصال اللاسلكي VHF عن الخدمة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أشار الهلال الأحمر إلى أن وسائل الاتصالات المختلفة الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لا زالت مقطوعة في محافظة خانيونس لليوم 72 على التوالي.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،  بدء عملية عسكرية في منطقة مستشفى الأمل بقطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لديه "معلومات استخباراتية دقيقة" تشير إلى أن أعضاء حماس يستخدمون البنية التحتية المدنية في حي الأمل في خان يونس "لأنشطة إرهابية"، وبالتالي أطلق عملية جديدة في المنطقة.

وقال الجيش إنه يدعو مقاتلي حماس إلى التوقف عن استخدام المستشفيات والمرافق المدنية الأخرى كدرع لأنشطتهم التي تضر بالمدنيين الأبرياء؛ على حد مزاعمه.
وأضاف أنه "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل وفقا للقانون الدولي واتخاذ تدابير لدعم سلامة ورفاه المدنيين".

وفي آخر التحديثات بخصوص مستشفى الأمل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق،  بأنه تم اخلاء جميع النازحين والمرضى الذين يستطيعون التحرك باتجاه منطقة المواصي غرب خانيونس.

وأوضح أنه الطواقم الخاصة تبقى حاليا بالمستشفى بالاضافة الى 9 مرضى و 10 مرافقيهم، واسرة نازحة لديهم أطفال ذوو حالات خاصة.

وشدد على أن هناك حاجة لإخلاء المرضى والجرحى بالاضافة الى جثماني الشهيدين الزميل أمير أبو عيشة، وجريح كان يُعالج في المستشفى، استشهد اليوم عقب اصابته بالرأس.

وأضاف أن آليات الاحتلال تحاصر جميع مداخل المستشفى بالكامل ويُمنع تحرك أي أحد من الطواقم المتواجدة حاليا في المستشفى من التحرك خارجه.

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