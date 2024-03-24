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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يحذر نتنياهو: أي نقل قسري لسكان رفح يعتبر جريمة حرب

ماكرون
ماكرون

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد حذره فيه من أن أي نقل قسري لسكان رفح يعتبر جريمة حرب.

 وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن ماكرون أدان خلال الاتصال، الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان.

من ناحية أخرى، أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس مساء اليوم الأحد أن أي عمل عسكري في  رفح الفلسطينية سيكون خطأ كبيرا.

واضافت كاملا: أتوقع عقوبات من الولايات المتحدة إذا تحركت إسرائيل في رفح الفلسطينية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن هناك مخاوف في الولايات المتحدة من أن تتحول أي عملية لاقتحام رفح جنوبي غزة، إلى "حمام دم".

 

إسرائيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة حكومة الاحتلال صحيفة وول ستريت جورنال

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