واعظة بالأوقاف: 7 حيل للشيطان ليبعد الإنسان عن الطاعة

قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن وسوسة الشيطان تكون بـ7 حيل خواطر طاعة، منها ابعاده عن العمل ويسوف له العمل، لافتا إلى أن الشيطان أيضا يدخل للإنسان بخواطر طاعة ويقول له إقرا القرآن أكثر مرة فيضيع عليه تدبر القرآن.



أوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف ، اليوم الأحد: "بعد كده الشيطان يدخل للإنسان ويخليه يعجب بنفسه ويحصل له كبر، شوفت لما أنت عملت كذا شوف الناس بتبص لك إزاى".

وتابعت: "كما يوسوس له فى قضية أنت مصير ولا مخير، ويقوله الأمر قضاء ومن عند ربنا إيه اللى هيخليك تعمل، هم دول السبع حيل وكيد الشيطان ضعيف وإزاى اتغلب علي حيل الشيطان بالذكر والاستعاذة بالله".