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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

هذه التجربة تحسم موقفه.. هل يعود أحمد رفعت لـ لعب الكرة مجددا؟

أحمد رفعت
أحمد رفعت

منذ 3 أسابيع يرقد اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر في مستشفى زمزم في الإسكندرية، يتلقى العلاج عقب إصابته بإغماءة، سقط على إثرها على أرض الملعب أثناء مباراة الاتحاد ومودرن فيوتشر في الدوري.

ومنذ ذلك الحين يتساءل الكثيرون عن إمكانية عودة أحمد رفعت لـ لعب الكرة مجددا بعد تعافيه، خاصة مع توقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف وتأثيرها على باقي أعضاء الجسم.

سقوط أحمد رفعت

وسقط أحمد رفعت على الأرض مغشيًا عليه في مباراة فيوتشر والاتحاد وأصيب بإغماءة توقفت معها عضلة القلب ساعة ونصف وأثرت على باقي أعضاء الجسم.

سقطة أحمد رفعت تبعتها إغماءة مفاجئة خلعت قلوب الحاضرين ولم تنتظر الأجهزة الطبية حتى بادرت بنقل اللاعب للمستشفى على الفور.

ربنا كتبله عمر جديد

ونجا أحمد رفعت، من مصير غامض بحسب ما ذكرت التقارير الطبية، حيث قال نادر شوقي وكيل اللاعب أحمد رفعت، في تصريحات تليفزيونية إن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، حالته تسير في الطريق الصحيح نحو التحسن، مشيرًا إلى أن ما حدث معه يعد أمرً إعجازيًا.

وأضاف: "ربنا استجاب لدعوات الناس، وأشكر الأطباء في المستشفى على كل ما قدموه".

وعن إمكانية نقل أحمد رفعت لاستكمال علاجه بالقاهرة حيث يخضع للعلاج حاليا في مستشفى بالإسكندرية، قال نادر شوقي وكيله: "نقل أحمد رفعت من الاسكندرية للقاهرة قرار طبي، وفي نفس الوقت الأمر مرتبط بأهله، وكل يوم يمر؛ نسير في الطريق الصحيح حتى تكون حالته أفضل".

وأضاف: "أنا أحمد الله على الوضع الحالي جدًا، رفعت جاي في السكة بعد ما كان مش موجود تمامًا".

هل يعود أحمد رفعت للملاعب ؟

وعن إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب، أكد أحمد عيد طبيب فريق فيوتشر، عبر قناة "أون تايم سبورتس": أن الحديث عن عودة أحمد رفعت لممارسة كرة القدم مرة أخرى، سابق لأوانه، حتى أكبر الأطباء لا يستطيع أن يحدد موقف اللاعب وعودته لممارسة الكرة".

أضاف: "هذه النقطة لها عوامل كثيرة وبعدها، نحكم إذا كان يستطيع العودة لكرة القدم أم لا، والأهم حاليا حالته الصحية".

تجربة تمنحه الأمل

ما حدث لأحمد رفعت، وقع أمر مشابه له تمامًا لائد المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن، ثم عاد للملاعب مجددًا ليتألق مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد.

وعاد الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن إلى المنافسات بعد ثمانية أشهر وبالتحديد 259 يوم من الأزمة القلبية التي تعرض لها في كأس أوروبا الماضي، وذلك عندما دخل بديلاً مع فريقه الجديد برنتفورد ضد ضيفه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم  الموسم الماضي.  

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