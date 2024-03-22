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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

أحمد رفعت
أحمد رفعت

ما يقرب من أسبوعين قضاها اللاعب أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي مودرن فيوتشر في العناية المركزة في الإسكندرية ودعوات الجميع لاستعادة وعيه وخروجه سالمًا من وعكته الصحية.

ماذا حدث لأحمد رفعت ؟

وسقط أحمد رفعت على الأرض مغشيًا عليه في مباراة فيوتشر والاتحاد وأصيب بإغماءة توقفت معها عضلة القلب ساعة ونصف وأثرت على باقي أعضاء الجسم.

سقطة أحمد رفعت تبعتها إغماءة مفاجئة خلعت قلوب الحاضرين ولم تنتظر الأجهزة الطبية حتى بادرت بنقل اللاعب للمستشفى على الفور.

أحمد رفعت يستعيد وعيه 

نادر شوقي وكيل اللاعب أحمد رفعت قال في تصريحات تليفزيونية إن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، حالته تسير في الطريق الصحيح نحو التحسن، مشيرًا إلى أن ما حدث معه يعد أمرً إعجازيًا.

وأضاف: "ربنا استجاب لدعوات الناس، وأشكر الأطباء في المستشفى على كل ما قدموه".

وفي هذا الصدد أكد الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس، أن حالة اللاعب تحسنت حالة وبدأ في الحديث بشكل طبيعي، قد يكون هناك بعض التعلثم واللغبطة والنسيان لأنه خارج من أزمة صحية عنيفة، الحالة الإجمالية لم نصبح في مرحلة الخطر والحالة مستقرة.

من مسموح له بزيارة أحمد رفعت ؟

كشف شوبير أن الشخص الوحيد المسموح له بزيارة اللاعب في هذا الوقت هي والدته فقط.

وقال شوبير عبر برنامجه: "أحمد رفعت أرى أيضًا والدته، الزيارة ممنوعة في المستشفى لكن الوحيدة المسموح لها هي والدته، وأحيانًا أخيه".

هل بدأ يأكل ويتحرك ؟

يضيف شوبير أن أحمد رفعت لم يعد يستخدم أجهزة تنفس، الغسيل الكلوي توقف، ودخول أحمد رفعت دورة المياه أصبح أفضل بنسبة جيدة، والأمور تسير من حسن إلى أحسن، وبدأت حركة خفيفة، والأطباء دائم متابعة الحالة.

وقال إن أحمد رفعت أكل بعض المأكولات الخفيفة مثل الجيلي.

نقل أحمد رفعت إلى القاهرة 

وعن إمكانية نقل أحمد رفعت لاستكمال علاجه بالقاهرة حيث يخضع للعلاج حاليا في مستشفى بالاسكندرية، قال نادر شوقي وكيله: "نقل أحمد رفعت من الاسكندرية للقاهرة قرار طبي وفي نفس الوقت الأمر مرتبط بأهله، وكل يوم يمر نسير في الطريق الصحيح حتى تكون حالته أفضل". 

وأضاف: "أنا أحمد الله على الوضع الحالي جدًا، رفعت جاي في السكة بعد ما كان مش موجود تمامًا". 

اللاعب أحمد رفعت أحمد رفعت منتخب مصر مودرن فيوتشر نادر شوقي احمد شوبير

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