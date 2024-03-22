تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

يستضيف منتخب مصر منتخب نيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، وهذا هو أول لقاء للفراعنة تحت إشراف المدير الفني الجديد، حسام حسن.

تتضمن البطولة مشاركة منتخبي تونس وكرواتيا، وستقام المباريات في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن مباراة الليلة ضد نيوزيلندا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، مصطفى محمد.

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، وستُبث على قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.