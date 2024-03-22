كأس العاصمة.. أبرز غيابات منتخب مصر أمام نيوزيلندا

يلتقى منتخب مصر مع نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، فى أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، والتى تقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويغيب محمد صلاح عن منتخب مصر أمام نيوزيلندا، وذلك لرغبة لاعب ليفربول الذي طلب إعفاءه من هذا المعسكر من أجل الامتثال للشفاء بشكل أفضل من الإصابة العضلية التي لحقته مؤخرًا مع ناديه الإنجليزي.

كما يغيب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر عن هذه المواجهة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف أثناء مشاركته مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها وتُوجت بها كوت ديفوار.

وشعر حسين الشحات الذي اختاره حسام حسن مدرب منتخب مصر إلى قائمة الفراعنة، بإجهاد في العضلة الخلفية مما فضل المدير الفني إراحته، وضم بدلًا منه مصطفى شلبي.

من المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الجمعة 22 مارس 2024 والمقرر إقامتها في بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل المتوقع لمصر وثلاثي مفاجاة في خط الوسط

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، مصطفى محمد.

القناة الناقلة لمباراة كأس العاصمة

وتنقل المسابقة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.