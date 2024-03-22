المباراة الأولى لحسام حسن.. من يحرس عرين منتخب مصر أمام نيوزيلندا؟

يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة وقوية منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات بطولة كأس العاصمة والتي تقام في القاهرة، في نسختها الأولى، بمشاركة منتخبي تونس وكرواتيا، خلال الفترة من 22 إلى 26 من مارس الجاري.

محمد عواد يقترب من الظهور الأول

وبات غياب محمد الشناوي مصدر للحيرة في اختيار البديل ليكون محمد عواد أقرب للظهور في المباراة الأولى لحسام حسن.

موعد مباراة مصر ونيوزيلاندا في كأس العاصمة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا بستاد مصر بالعاصمة الإدارية يوم 22 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة كأس العاصمة

وتنقل المسابقة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.