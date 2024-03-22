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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن نية حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في إجراء تعديلات علي تشكيلة المنتخب في بعض المراكز خلال ودية نيوزيلندا اليوم.

وعلم صدي البلد أن حسام حسن، يفكر في الاعتماد علي محمد أبو جبل في حراسة المرمي في مفاجأة جديدة للجماهير المصرية.

وتبين من خلال مصادر صحفية، أن العميد حسام حسن يفضل أبو جبل أو مصطفي شوبير في حين يفضل سعفان الصغير مدرب حراس المنتخب الاعتماد علي محمد عواد حارس مرمي الزمالك.

 

يلتقى منتخب مصر مع نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، فى أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، والتى تقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر سعفان الصغير حارس مرمى الزمالك كأس عاصمة مصر

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