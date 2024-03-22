خف من تصريحاتك.. رضا عبد العال يوجه رسالة لـ حسام حسن

وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك الأسبق، رسائل خاصة لـ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال رضا عبدالعال لحسام حسن، خلال تصريحات تلفزيونية : «خف من تصريحاتك شوية، متردش على أي حد».



وأضاف: «لازم يبقى فيه متحدث رسمي للمنتخب، عشان متقعش في الغلط كتير إنت وإيراهيم».

وتابع: «بتمنى التوفيق لحسام حسن، وعاوزه ينجح لأن أنا كنت بطالب بتعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب ومكنش أي حد في مصر بيطالب بيهحتى أقرب الناس ليه».



وواصل: «لما بنتقد بنتقد عشان مش عاوز حد يهاجمك، اعمل اللي في ضميرك وهنستنى الماتشات»، مضيفًا: «البطولة الودية ليستمقياسا للحكم على حسام حسن، سيتم تقييم الجهاز الفني بعد مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو».