رضا عبدالعال: صالح جمعة نجم منتخب مصر القادم وعلى حسام حسن الاهتمام به

أكد الكابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن مشاركة لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، مع المنتخب المصري اليوم، أفضل بكثير من مشاركة أي لاعب في هذا المركز، وأن اختياره وعدم اختيار عبد الله السعيد لاعب الزمالك كان موفقا.

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك لاعبا سيكون مفاجأة وعلى الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التركيز معه، معلقًا :" ركز على صالح جمعة، وهذا اللاعب راجع وبقوة، ويقدم مباريات قوية في الدوري العراقي".

وأشار رضا عبد العال، إلى أن صالح جمعة يبلغ من العمر 30 سنة، ويسعى للعودة وبقوة، وأن المنتخب في حاجة لصانع ألعاب، وعلى حسام حسن التركيز على هذه النقطة.

وانفعل رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، بسبب عدم اختيار اللاعب أحمد فتوح، لاعب فريق نادي الزمالك، ضمن قائمة المنتخب المصري.

وأضاف رضا عبد العال، أن فتوح له أهمية كبيرة، وأن مباراة اليوم كان سيكون له دور، ولكن الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لم يختار من فريق الزمالك غير لاعب واحد.

وأشار رضا عبد العال إلى أنه يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن أحمد فتوح "خده ومتلعبوش" وأن فتوح رغم العودة من الإصابة كان مميز في مباراة القمة بنهائي الكأس، ومباراة الجونة.