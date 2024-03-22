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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا عبدالعال: صالح جمعة نجم منتخب مصر القادم وعلى حسام حسن الاهتمام به

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الكابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن مشاركة لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، مع المنتخب المصري اليوم، أفضل بكثير من مشاركة أي لاعب في هذا المركز، وأن اختياره وعدم اختيار عبد الله السعيد لاعب الزمالك كان موفقا.

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رضا عبد العال يضع التشكيل الأمثل لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا

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خده ومتلعبهوش.. رضا عبد العال يهاجم حسام حسن بسبب لاعب الزمالك

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك لاعبا سيكون مفاجأة وعلى الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التركيز معه، معلقًا :" ركز على صالح جمعة، وهذا اللاعب راجع وبقوة، ويقدم مباريات قوية في الدوري العراقي".

وأشار رضا عبد العال، إلى أن صالح جمعة يبلغ من العمر 30 سنة، ويسعى للعودة وبقوة، وأن المنتخب في حاجة لصانع ألعاب، وعلى حسام حسن التركيز على هذه النقطة. 

وانفعل رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، بسبب عدم اختيار اللاعب أحمد فتوح، لاعب فريق نادي الزمالك، ضمن قائمة المنتخب المصري.

وأضاف رضا عبد العال، أن فتوح له أهمية كبيرة، وأن مباراة اليوم كان سيكون له دور، ولكن الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لم يختار من فريق الزمالك غير لاعب واحد.

وأشار رضا عبد العال إلى أنه يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن أحمد فتوح "خده ومتلعبوش" وأن فتوح رغم العودة من الإصابة كان مميز في مباراة القمة بنهائي الكأس، ومباراة الجونة.

 

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