رضا عبد العال يضع التشكيل الأمثل لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا

قال رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، إن التشكيل الأمثل للمنتخب المصري أمام نيوزيلندا، سيكون البداية بـ الحارس محمد عواد، ومحمد عبد المنعم، وأحمد بيكهام ومحمد شكري، أكرم توفيق، ومروان عطية وإمام عاشور، محمد مجدي قفشة.

وأضاف رضا عبد العال خلال تصريحات تليفزيونية، أن خط الوسط الهجومي سيكون به مصطفى فتحي، ومحمود تريزيجيه، وفي الهجوم أحمد عاطف لاعب فيوتشر.

انفعل رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، بسبب عدم اختيار اللاعب أحمد فتوح، لاعب فريق نادي الزمالك، ضمن قائمة المنتخب المصري.

وأضاف رضا عبد العال، أن فتوح له أهمية كبيرة، وأن مباراة اليوم كان سيكون له دور، ولكن الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لم يختار من فريق الزمالك غير لاعب واحد.

وأشار رضا عبد العال إلى أنه يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن أحمد فتوح "خده ومتلعبوش" وأن فتوح رغم العودة من الإصابة كان مميز في مباراة القمة بنهائي الكأس، ومباراة الجونة.

اختتم المنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة حسام حسن أمس الخميس، استعداداته لمواجهة منتخب نيوزيلندا فى إطار مباريات كأس عاصمة مصر، والتى تقام فى الفترة من 22 إلى 26 مارس الجارى.

يلتقى منتخب مصر مع نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، فى أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، والتى تقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا



وتذاع مباراة مصر ضد نيوزيلندا عبر قناة أون تايم سبورت في إطار منافسات كأس عاصمة مصر، التي يشارك بها 4 منتخبات هي مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.