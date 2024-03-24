أمين الشعب الجمهوري بالإسكندرية يشارك أهالي شارع الجواهر حفل الإفطار الجماعي

شارك النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية في حفل الإفطار الجماعي بشارع الجواهر، أعرق شوارع الحضرة القبلية، ورافقه من الحزب مختار الحبشي أمين أمانة المجالس المحلية بالحزب.

وأكد النائب مجدي الوليلي على حرصه على المشاركة لدعوات الإفطار مع ابناء الدائره وتلبية دعوتهم الكريمه من أجل توطيد وتعزيز أواصر الترابط والمحبه والمودة بينهم في إطار الدور المجتمعى لحزب الشعب الجمهوري في دعم التواصل الفعال والتلاحم مع المواطنين بشكل عام ومع أبناء الدائرة بشكل خاص.

ومن جانبهم، أعرب أهالي الدائرة وفي مقدمتهم "أسامة الزناتي" عن سعادتهم بتلبية الأمين العام للحزب دعوتهم على الإفطار ، مقدمين له الشكر والتقدير والأمتنان لحرصه على مشاركته لهم حفل الإفطار.