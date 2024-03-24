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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يشارك الطلاب الوافدين حفل إفطار

حفل إفطار الوافدين
حفل إفطار الوافدين بجامعة الإسكندرية

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، مساء يوم الاحد، حفل الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين الذي نظمته إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة للعام الثالث على التوالى، بهدف زيادة الروابط الإجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين.

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جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علي عبد المحسن القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد محارب الملحق الثقافي لسفارة دولة الكويت بالإسكندرية، وتوفيق الجهنى نائب قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بالجامعة الإسكندرية، وعمداء الكليات وممثلي عدد من السفارات، وعدد ٢٥٠ طالب وطالبة من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية من مختلف الجنسيات العربية والأسيوية والإفريقية.
   ورحب الدكتور عبد العزيز قنصوه خلال الحفل بجميع الحاضرين، مؤكداً حرص الجامعة على تنظيم هذا الحفل سنوياً لتعزيز التواصل البناء مع الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية، مما يترك  انطباعاً طيباً في ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم، كما أثنى على تنظيم ذلك اللقاء الذي يجمع الطلاب الدارسين في مصر من مختلف الجنسيات ويقرب بين الثقافات المختلفة ويساعد علي دمج وتقارب الثقافات المختلفة للطلاب والثقافة المصرية.
    تضمن اللقاء إلتقاط الصور التذكارية، والقاء شعر من مختلف الجاليات العربية، وجلسة تعارف بين الطلاب المشاركين.

الاسكندرية الإفطار الجماعى التعليم والطلاب الثقافة المصرية الجاليات العربية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية الدراسات العليا والبحوث

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