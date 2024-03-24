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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعليم الإسكندرية تختتم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بالتعاون مع مستقبل وطن

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن نتيجة مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع أمانة الإسكندرية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالإسكندرية وعضو مجلس النواب.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، في بيان، اليوم الأحد، إن إدارة العامرية التعليمية حصدت المركز الأول في المسابقة، وجاءت إدارة برج العرب في المركز الثاني، وفازت إدارة وسط بالمركز الثالث وإدارة شرق بالمركز الرابع.

وأضاف أبوزيد أن المسابقة تأتي وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب.

من جانبه، أشار النائب خالد شلبي أمين تنظيم الحزب إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز روح التنافس ونشر مبادئ الوطنية وتعميق إحساس الطلاب بالحس الوطني، وتنمية ثقافتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي.

ونوه بأن محتوى المواد الخاص بالمسابقة تم إعداده من قبل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.

وأشاد شلبي بدور مديرية التربية والتعليم في تقديم كامل الدعم والمساندة من أجل إنجاح المسابقة التي تستهدف تحفيز الطلبة والطالبات على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمي وتقوية روح التنافس الشريف.

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