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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشهد احتفالية حزب مستقبل وطن لتكريم حفظة القرآن الكريم

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

 

شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، الاحتفالية التى أُقيمت  مساء أمس،  لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمسابقة التى نظمها حزب مستقبل وطن بالمحافظة،  بحضور النائب وليد التمامى و النائب محمد أبو حجازى و النائب أحمد البلشى أعضاء مجلس الشيوخ و النائب حسن عيسى و النائب محمد الحصى والنائبة هناء فاروق أعضاء مجلس النواب والمهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وقيادات الحزب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والأوقاف والكنيسة ..

واستهلت " المحافظ " كلمتها بتهنئة الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعيةً الله أن يعيده على على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،  كما اعربت عن سعادتها بمشاركتها خلال تلك  الفعالية لتكريم حفظة القرآن الكريم التى تقام كل عام تقديرًا وعرفانًا بجهود ابنائنا وبناتنا لحفظ كتاب الله ..

حيث وجهت التهنئة إلى أبنائها وبناتها بما أنعم عليهم بحفظ كتابه الكريم،  كما دعتهم بالتحلى بآداب القرآن الكريم ومايدعو اليه من أخلاق وسلوكيات حميدة ، ووجهت تحية خاصة إلى أولياء الأمور فهم أساس هذا النجاح لتشجيع أبنائهم على حفظ القرآن الكريم..

ووجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى النائب أحمد عبد الجواد و جميع القائمين على هذا الحدث..

فيما وقد تم تكريم حفظة القرآن الكريم بجميع مراكز ومدن المحافظة وأيضًا تكريم ذوى الهمم من حفظة كتاب الله وتسليمهم الجوائز المقدمة من الحزب وكذلك تكريم الجمعيات القائمة على تحفيظ القرآن الكريم

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دمياط البضائع العامة أعضاء مجلس الشيوخ الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض القرآن الكريم النائبة هناء فاروق

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