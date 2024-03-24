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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يتداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ميناء
ميناء

أعلن المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة .. بينما غادر منه 13 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن التداول عليها بالميناء 40 سفينة، منها السفينة ( YRB NAUTICA ) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 183 مترا وعرضها 31 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 43 ألفا و780 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص وذلك يؤكد جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وذكر المركز - فى بيان صادر اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و993 طنا شملت 5795 طن يوريا و7579 طن كلينكر و410 أطنان كحول و1650 طن مولاس و5559 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و747 طنا شملت 20 ألفا و124 طن قمح و13 ألفا و91 طن خردة و60 طن فول و3777 طن حديد و971 طن خشب زان و6510 طن كسب فول صويا و4649 طن بضائع متنوعة و1713 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 565 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1966 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 205 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1187 حاوية مكافئة.

وأشار البيان الى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 69 ألفا و790 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136 ألفا و637 طنًا.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3783 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5348 شاحنة.

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