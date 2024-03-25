عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة حول تفاقم الأوضاع بغزة

صدى البلد

شارك الاعلامي مصطفى بكري، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة أكس.

وكتب: “‏ياسفهاء العالم ، قولوا لا لحرب الإباده . إوقفوا قتل الأبرياء ، أطفالنا يموتون امام أعيننا ، نساؤنا يغتصبن ثم يقتلن . صرخات الجرحي تدوي من تحت الأنقاض . يعجز الشباب عن إنقاذهم فيموتون ببطء . الجوع قاتل ، لادواء ولاغذاء . أين إنسانيتك أيها العالم . أين شعاراتك عن حقوق الإنسان . هل تنتظرون حتي يباد شعبنا ويمحي تاريخنا . أنتم شركاء ، متواطئون . أنتم قتله . ورغم كل ذلك شعبنا لن يموت ، ولن يرحل من أرضه . سيهزم المحتل إن آجلا أو عاجلا”. 

قالت حركة حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل رحلة الدجل السياسي، واستخدام خطاب ديني لتحقيق غاياته السياسية الإجرامية، عبر تصعيد حرب الإبادة التي يقودها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتهديد بملاحقة وقتل قيادات الشعب الفلسطيني، وتأكيد عزمه تنفيذ جريمته الكبرى في مدينة رفح، في تحد لكل الدعوات والمواقف الدولية التي تحذر من أي عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين.

 

 

وأضافت حماس في بيان لها، إن ما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، ومعه مجموعة المستوطنين المتطرفين المعبأين بالترهات والأساطير الدينية الإجرامية، من قتل للأطفال والنساء والشيوخ، وحرق وتدمير للحواضر المدنية، وتجويع للمدنيين، وجرائم لم يعرف لها التاريخ الحديث مثيلاً؛ سيخلد اسمها كعنوان للشر والإجرام الذي لم يمر على البشرية مثيلاً له في كل العصور.

 

 

الإعلامي مصطفى بكري الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو شعب الفلسطيني مصطفى بكري منصة إكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

بشرى للموظفين بعد تصريحات الحكومة.. إجازة وعلاوة سنوية بقانون العمل

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

ترشيحاتنا

روسيا تكشف استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية أمريكية في الحرب

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

أنا تيك توكر.. ننشر أقوال والد شروق ونيرة أشرف بعد التهديد والابتزاز(خاص)

أخطر جزيرة على سطح الأرض لم يدخلها حي إلا وفقد حياته..ما القصة؟

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل التهديدات الإرهابية في فرنسا

مرسيدس تستدعي نصف مليون سيارة لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ