مسؤول إسرائيلي: وافقنا على مقترح التسوية الأمريكي بشأن الأسرى وننتظر رد حماس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن الوفد الإسرائيلي في قطر، المشارك في مفاوضات الهدنة في غزة وافق على التسوية التي اقترحها الأمريكيون فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل والوسطاء الآن في انتظار رد حماس.

ووفقا للصحيفة فأنه خلال المحادثات تم اكتشاف ثغرات كبيرة فيما يتعلق بمسألة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المحادثات إنه في هذه الأثناء، وعلى الرغم من موافقة إسرائيل على مقترح التسوية الأمريكية، لا تزال هناك اختلافات كبيرة في الرأي في المفاوضات، ولم يتم تسجيل أي اختراق آخر.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن رئيس الموساد وبقية أعضاء فريق التفاوض ما زالوا في قطر في هذه المرحلة.