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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سحب 13 نوع دواء من الأسواق المصرية.. تفاصيل

أدوية
أدوية

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، تفاصيل سحب 13 نوع دواء من الأسواق المصرية وعلى رأسهم كونجستال، مشيرا إلى أن الهيئة ترصد وتتابع تحركات الأدوية بداية من استيراد المادة الخام ثم الإنتاج ثم طرحها في الأسواق.
وأضاف على عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم،  مساء اليوم الأحد،  أن : "الهيئة تعمل على التأكد من فاعلية وكفاءة الأدوية وهو إجراء عادي يتم اتباعه طبقا لمنظومة الدواء الجيد المعمول بها حول العالم، هناك عينات عشوائية يتم سحبها من المصانع وشركات التوزيع ولو ثبت وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات أو تغير شكل الدواء يتم عمل استدعاء من السوق".
وتابع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، انه لو تم رصد أي تغييرات في الأدوية يتم استدعائها عن طريق إرسال منشور للتنبيه على الأطباء والصيادلة؛ لم يتم سحب كل دواء كونجستال على سبيل المثال ولكن تم سحب (باتش) معين، ربما ظهرت مشكلة في التحليل وبالتالي يصبح الدواء غير مطابق للمواصفات".

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