علي عوف: قرارات الحكومة والبنك المركزي ستؤدي للاستقرار في سوق الدواء

أكد دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء يمثل أهمية قصوى لدى الدولة، مشيرا إلى أنه سلعة إستراتيجية وأمن قومي، وهو في بؤرة إهتماما القيادة السياسية والحكومة، ودائما هناك متابعة لتوفير الأدوية.

وقال علي عوف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "أكسترا نيوز"، أن قرارتحرير سعر الصرف، الذي صدر من البنك المركزي والحكومة، هو قرار جاء بعد جهد كبير، لأنه سيؤدي إلى الإستقرار في سوق الدواء.

وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن توحيد سعر الصرف، سعمل على توفير العملة الصعبة، وسيؤدي لمزيد من الإستثمار داخل الدولة وحدوث الإستقرار.